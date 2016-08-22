Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличных средств (TOП-5):

№ Банки Наличные средства (тыс. манатов) 1 Kapital Bank 290 350,92 2 Azer- Turk Bank 230 999,52 3 PASHA Bank 91 414,85 4 AFB Bank 46 825,12 5 Turanbank 40 066,41

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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