Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в структуре активов на 1 января 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10):

№ Банки Наличные средства (тыс. манат) 1 PASHA Bank 781 639,00 2 Kapital Bank 297 679,00 3 IBA 230 315,00 4 Unibank 35 843,00 5 Bank Melli İran-Baku 35 740,10 6 AFB Bank 34 460,00 7 Xalg Bank 32 607,46 8 Bank Respublika 30 661,00 9 Turanbank 27 171,00 10 Rabitabank 24 848,00

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.