Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в структуре активов на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10):
|№
|Банки
|Наличные средства (тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|781 639,00
|2
|Kapital Bank
|297 679,00
|3
|IBA
|230 315,00
|4
|Unibank
|35 843,00
|5
|Bank Melli İran-Baku
|35 740,10
|6
|AFB Bank
|34 460,00
|7
|Xalg Bank
|32 607,46
|8
|Bank Respublika
|30 661,00
|9
|Turanbank
|27 171,00
|10
|Rabitabank
|24 848,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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