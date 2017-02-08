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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему наличных средств

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в структуре активов на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10):

    Банки Наличные средства (тыс. манат)
    1 PASHA Bank 781 639,00
    2 Kapital Bank 297 679,00
    3 IBA 230 315,00
    4 Unibank 35 843,00
    5 Bank Melli İran-Baku 35 740,10
    6 AFB Bank 34 460,00
    7 Xalg Bank 32 607,46
    8 Bank Respublika 30 661,00
    9 Turanbank 27 171,00
    10 Rabitabank 24 848,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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