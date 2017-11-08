Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

8 ноября, 2017 12:08

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств на 1 октября 2017 года. Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10): № Банки Наличные средства

(тыс. манатов) 1 Kapital Bank 274 276 2 PASHA Bank 209 549 3 Azer-Turk Bank** 120 479 4 Xalg Bank 101 548 5 Expressbank** 85 937 6 AFB Bank 65 724 7 Accessbank 65 168 8 Bank Respublika 58 361 9 Rabitabank 49 625 10 Bank Melli İran-Baku** 49 168 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report. ** Наряду с наличными средствами, учтены и денежные эквиваленты.