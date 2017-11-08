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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10):

    Банки Наличные средства
    (тыс. манатов)
    1 Kapital Bank 274 276
    2 PASHA Bank 209 549
    3 Azer-Turk Bank** 120 479
    4 Xalg Bank 101 548
    5 Expressbank** 85 937
    6 AFB Bank 65 724
    7 Accessbank 65 168
    8 Bank Respublika 58 361
    9 Rabitabank 49 625
    10 Bank Melli İran-Baku** 49 168

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    ** Наряду с наличными средствами, учтены и денежные эквиваленты.

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