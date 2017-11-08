Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10):
|№
|Банки
|Наличные средства
(тыс. манатов)
|1
|Kapital Bank
|274 276
|2
|PASHA Bank
|209 549
|3
|Azer-Turk Bank**
|120 479
|4
|Xalg Bank
|101 548
|5
|Expressbank**
|85 937
|6
|AFB Bank
|65 724
|7
|Accessbank
|65 168
|8
|Bank Respublika
|58 361
|9
|Rabitabank
|49 625
|10
|Bank Melli İran-Baku**
|49 168
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
** Наряду с наличными средствами, учтены и денежные эквиваленты.
Nərmin RəhimovaАвтор новости