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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему наличных средств в структуре активов

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в структуре активов на 1 июля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10):


    		 Банки Наличные средства
    (    тыс. манат)
    1 Kapital Bank 282 287
    2 PASHA Bank 155 192
    3 Rabitabank 72 484
    4 Bank Respublika 65 751
    5 AFB Bank 57 700
    6 Accessbank 57 149
    7 Xalg Bank 53 162
    8 YapiKredi Bank Azerbaijan 48 307
    9 Bank Melli İran-Baku 43 716
    10 Turanbank 32 739

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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