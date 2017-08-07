Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в структуре активов на 1 июля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10):



Банки Наличные средства

(тыс. манат) 1 Kapital Bank 282 287 2 PASHA Bank 155 192 3 Rabitabank 72 484 4 Bank Respublika 65 751 5 AFB Bank 57 700 6 Accessbank 57 149 7 Xalg Bank 53 162 8 YapiKredi Bank Azerbaijan 48 307 9 Bank Melli İran-Baku 43 716 10 Turanbank 32 739

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.