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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличной валюты (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему наличной валюты

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличной валюты в структуре активов на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличной валюты (TOП-5):

    Банки Наличная валюта (тыс. манат)
    1 XalgBank 15 880,82
    2 AFBBank 10 600,72
    3 SilkwayBank 10 104,35
    4 Rabitabank 9 466,00
    5 AGBank 8 084,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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