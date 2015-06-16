​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличной валюты (TOП-5)

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличной денежной массы в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличной денежной массы в иностранной валюте (TOП-5):

№ Банки Наличная иностранная валюта (тысяч манатов) 1 Access Bank 23 235,24 2 Turanbank 11 665,50 3 VTB Azerbaijan 7 163,98 4 Rabitabank 5 597,00 5 Expressbank 3 287,00

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