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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличной валюты (TOП-5)

    Report подготовил рэнкинг банков по объему наличной денежной массы в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличной денежной массы в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличной денежной массы в иностранной валюте (TOП-5):

    Банки Наличная иностранная валюта (тысяч манатов)
    1 Access Bank 23 235,24
    2 Turanbank 11 665,50
    3 VTB Azerbaijan 7 163,98
    4 Rabitabank 5 597,00
    5 Expressbank 3 287,00

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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