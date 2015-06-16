​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличной валюты (TOП-5)

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличной денежной массы в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличной денежной массы в иностранной валюте (TOП-5):
|№
|Банки
|Наличная иностранная валюта (тысяч манатов)
|1
|Access Bank
|23 235,24
|2
|Turanbank
|11 665,50
|3
|VTB Azerbaijan
|7 163,98
|4
|Rabitabank
|5 597,00
|5
|Expressbank
|3 287,00
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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