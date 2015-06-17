​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличной денежной массы в манатах (TOП-5)

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличной денежной массы в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличной денежной массы в национальной валюте (TOП-5):

№ Банки Наличная денежная масса в манатах (тысяч манатов) 1 Access Bank 32 555,12 2 Expressbank 13 773,00 3 Rabita Bank 12 044,00 4 ASB Bank 8 169,58 5 Bank Silkway 7 576,04

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