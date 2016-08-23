Рэнкинг банков Азербайджана по объему манатных вкладов (TOП-5)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения в национальной валюте на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных вкладов (TOП-5):
|№
|Банки
|Манатные вклады
(тыс. манат)
|1
|Rabitabank
|22 935,00
|2
|AGBank
|10 585,60
|3
|Expressbank
|9 058,00
|4
|NBC Bank
|7 157,78
|5
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|5 737,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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