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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему манатных вкладов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему вкладов в национальной валюте

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения в национальной валюте на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных вкладов (TOП-5):

    Банки Манатные вклады
    (тыс. манат)
    1 Rabitabank 22 935,00
    2 AGBank 10 585,60
    3 Expressbank 9 058,00
    4 NBC Bank 7 157,78
    5 YapiKredi Bank Azerbaijan 5 737,00

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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