Рэнкинг банков Азербайджана по объему манатных вкладов (TOП-5)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения в национальной валюте на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных вкладов (TOП-5):

№ Банки Манатные вклады

(тыс. манат) 1 Rabitabank 22 935,00 2 AGBank 10 585,60 3 Expressbank 9 058,00 4 NBC Bank 7 157,78 5 YapiKredi Bank Azerbaijan 5 737,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.