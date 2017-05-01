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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему наличных средств в структуре активов

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в структуре активов на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10):

      БанкиНаличные средства
      (тыс. манатов)
      1YapiKredi Bank Azerbaijan268 572,00
      2Kapital Bank212 946,00
      3PASHA Bank85 101,00
      4Accessbank78 102,00
      5AFB Bank63 819,77
      6Azer-Turk Bank59 926,50
      7Bank Respublika54 498,00
      8Xalg Bank41 212,00
      9Bank Melli İran-Baku38 749,70
      10Rabitabank29 515,00

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