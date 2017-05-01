Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в структуре активов на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10):
|№
|Банки
|Наличные средства
(тыс. манатов)
|1
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|268 572,00
|2
|Kapital Bank
|212 946,00
|3
|PASHA Bank
|85 101,00
|4
|Accessbank
|78 102,00
|5
|AFB Bank
|63 819,77
|6
|Azer-Turk Bank
|59 926,50
|7
|Bank Respublika
|54 498,00
|8
|Xalg Bank
|41 212,00
|9
|Bank Melli İran-Baku
|38 749,70
|10
|Rabitabank
|29 515,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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