Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств (TOП-10)

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в структуре активов на 1 апреля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств (TOП-10):

№ Банки Наличные средства

(тыс. манатов) 1 YapiKredi Bank Azerbaijan 268 572,00 2 Kapital Bank 212 946,00 3 PASHA Bank 85 101,00 4 Accessbank 78 102,00 5 AFB Bank 63 819,77 6 Azer-Turk Bank 59 926,50 7 Bank Respublika 54 498,00 8 Xalg Bank 41 212,00 9 Bank Melli İran-Baku 38 749,70 10 Rabitabank 29 515,00

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