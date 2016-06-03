Рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-5)

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитов, выданных финансовым организациям по состоянию на 1 апреля 2016 года.

Предлагаем первую десятку банков по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-5):

№ Банки Выданные финансовым организациям кредиты (тыс. AZN) 1 Pasha Bank 45 964,80 2 Ziraat Bank Azerbaijan 18 854,30 3 ASB Bank 15 421,00 4 AG Bank 10 894,40 5 Rabitabank 9 461,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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