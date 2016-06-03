Рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-5)

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитов, выданных финансовым организациям по состоянию на 1 апреля 2016 года.
Предлагаем первую десятку банков по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-5):
|№
|Банки
|Выданные финансовым организациям кредиты (тыс. AZN)
|1
|Pasha Bank
|45 964,80
|2
|Ziraat Bank Azerbaijan
|18 854,30
|3
|ASB Bank
|15 421,00
|4
|AG Bank
|10 894,40
|5
|Rabitabank
|9 461,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook