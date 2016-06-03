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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитов, выданных финансовым организациям

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитов, выданных финансовым организациям по состоянию на 1 апреля 2016 года.

    Предлагаем первую десятку банков по объему кредитов, выданных финансовым организациям (TOP-5):

    Банки Выданные финансовым организациям кредиты (тыс. AZN)
    1 Pasha Bank 45 964,80
    2 Ziraat Bank Azerbaijan 18 854,30
    3 ASB Bank 15 421,00
    4 AG Bank 10 894,40
    5 Rabitabank 9 461,00

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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