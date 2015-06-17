​Рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитов в национальной валюте (TOП-5)

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитного портфеля в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных кредитов (TOП-5):

№ Банки Манатные кредиты (тысяч манатов) 1 Access Bank 333 536,08 2 Rabitabank 178 364,00 3 Expressbank 169 445,00 4 Turanbank 165 688,70 5 Кавказский Банк Развития 129 009,20

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.