​Рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитов в национальной валюте (TOП-5)

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитного портфеля в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных кредитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Манатные кредиты (тысяч манатов)
|1
|Access Bank
|333 536,08
|2
|Rabitabank
|178 364,00
|3
|Expressbank
|169 445,00
|4
|Turanbank
|165 688,70
|5
|Кавказский Банк Развития
|129 009,20
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
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