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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитов в национальной валюте (TOП-5)

    Report подготовил рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитов в манатах на 1 апреля 2015 года

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитного портфеля в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных кредитов (TOП-5):

    Банки Манатные кредиты (тысяч манатов)
    1 Access Bank 333 536,08
    2 Rabitabank 178 364,00
    3 Expressbank 169 445,00
    4 Turanbank 165 688,70
    5 Кавказский Банк Развития 129 009,20

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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