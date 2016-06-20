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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему инвестиций в ценные бумаги

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):

    Банки Инвестиции в ценные бумаги
    (тыс. манатов)
    1 Pasha Bank 83 148,80
    2 Atabank 15 000,00
    3 Rabitabank 12 645,00
    4 Bank Avrasiya 6 690,40
    5 Bank Melli İran-Baku 4 019,50

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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