​Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5)

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):
|№
|Банки
|Инвестиции в ценные бумаги
(тыс. манатов)
|1
|Pasha Bank
|83 148,80
|2
|Atabank
|15 000,00
|3
|Rabitabank
|12 645,00
|4
|Bank Avrasiya
|6 690,40
|5
|Bank Melli İran-Baku
|4 019,50
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости