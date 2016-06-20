​Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5)

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):

№ Банки Инвестиции в ценные бумаги

(тыс. манатов) 1 Pasha Bank 83 148,80 2 Atabank 15 000,00 3 Rabitabank 12 645,00 4 Bank Avrasiya 6 690,40 5 Bank Melli İran-Baku 4 019,50

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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