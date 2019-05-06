Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):

№ Банки Инвестиции в ценные бумаги

(тыс. манатов) 1 PASHA Bank 1 605 403 2 IBAR 1 191 575 3 Capital Bank 820 155 4 Xalg Bank 268 110 5 Rabitabank 70 962

*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения