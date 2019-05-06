Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):
|№
|Банки
|Инвестиции в ценные бумаги
(тыс. манатов)
|1
|PASHA Bank
|1 605 403
|2
|IBAR
|1 191 575
|3
|Capital Bank
|820 155
|4
|Xalg Bank
|268 110
|5
|Rabitabank
|70 962
*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
Economic DepartmentАвтор новости