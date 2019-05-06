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Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):

Банки Инвестиции в ценные бумаги
(тыс. манатов)
1 PASHA Bank 1 605 403
2 IBAR 1 191 575
3 Capital Bank 820 155
4 Xalg Bank 268 110
5 Rabitabank 70 962

*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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