Рэнкинг банков Азербайджана по объему доходов (ТОП-5)

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему доходов за январь-июнь 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Доходы (тыс. манатов)
|1
|PASHA Bank
|92 828,00
|2
|Expressbank
|46 828,00
|3
|Atabank
|32 473,20
|4
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|30 725,00
|5
|Azer- Turk Bank
|26304,21
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости