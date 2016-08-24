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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему доходов (ТОП-5)

    ​Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему доходов

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему доходов за январь-июнь 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему доходов (TOП-5):

    Банки Доходы (тыс. манатов)
    1 PASHA Bank 92 828,00
    2 Expressbank 46 828,00
    3 Atabank 32 473,20
    4 YapiKredi Bank Azerbaijan 30 725,00
    5 Azer- Turk Bank 26304,21

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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