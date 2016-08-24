Рэнкинг банков Азербайджана по объему доходов (ТОП-5)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему доходов за январь-июнь 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему доходов (TOП-5):

№ Банки Доходы (тыс. манатов) 1 PASHA Bank 92 828,00 2 Expressbank 46 828,00 3 Atabank 32 473,20 4 YapiKredi Bank Azerbaijan 30 725,00 5 Azer- Turk Bank 26304,21

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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