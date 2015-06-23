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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитов в национальной валюте (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитов в национальной валюте на 1 апреля 2015 года

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в национальной валюте на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных депозитов (TOП-5):

    Банки Депозиты в национальной валюте
    (тысяч манат)
    1 Access Bank 120 984,48
    2 Rabitabank 109 640,00
    3 Expressbank 80 655,00
    4 Zaminbank 45 938,57
    5 Turanbank 42 828,10

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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