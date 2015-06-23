​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитов в национальной валюте (TOП-5)

Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитов в национальной валюте на 1 апреля 2015 года

23 июня, 2015 15:49

https://report.az/storage/news/0b108cdfe007b05771df08a5cfe85803/560796ea-192d-4723-a4fd-f17f2d875886_292.jpg Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в национальной валюте на 1 апреля 2015 года. Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных депозитов (TOП-5): № Банки Депозиты в национальной валюте

(тысяч манат) 1 Access Bank 120 984,48 2 Rabitabank 109 640,00 3 Expressbank 80 655,00 4 Zaminbank 45 938,57 5 Turanbank 42 828,10 * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.