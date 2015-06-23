​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитов в иностранной валюте (TOП-5)

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему валютных депозитов (TOП-5):

№ Банки Валютные депозиты (тыс. манатов) 1 Unibank 319 758,00 2 Access Bank 176 810,85 3 RabitaBank 103 305,00 4 Turanbank 100 592,10 5 Bank Silkway 76 308,00

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