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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитов в иностранной валюте (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитов в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему валютных депозитов (TOП-5):

    Банки Валютные депозиты (тыс. манатов)
    1 Unibank 319 758,00
    2 Access Bank 176 810,85
    3 RabitaBank 103 305,00
    4 Turanbank 100 592,10
    5 Bank Silkway 76 308,00

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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