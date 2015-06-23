​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитов в иностранной валюте (TOП-5)

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему валютных депозитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Валютные депозиты (тыс. манатов)
|1
|Unibank
|319 758,00
|2
|Access Bank
|176 810,85
|3
|RabitaBank
|103 305,00
|4
|Turanbank
|100 592,10
|5
|Bank Silkway
|76 308,00
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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