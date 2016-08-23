Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-5)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему депозитного портфеля (TOП-5):
|№
|Банки
|Депозитный портфель
(тыс. манатов)
|1
|PASHA Bank
|1 274 235,54
|2
|Kapital Bank
|1 164 186,15
|3
|Azer- Turk Bank
|725 041,158
|4
|Atabank
|403 054,00
|5
|Azerbaijan İndustry Bank
|366 743,84
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости