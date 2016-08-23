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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитного портфеля

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему депозитного портфеля (TOП-5):

    Банки Депозитный портфель
    (тыс. манатов)
    1 PASHA Bank 1 274 235,54
    2 Kapital Bank 1 164 186,15
    3 Azer- Turk Bank 725 041,158
    4 Atabank 403 054,00
    5 Azerbaijan İndustry Bank 366 743,84

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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