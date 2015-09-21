​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-10)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля по состоянию на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

№ Банки Депозитный портфель

(тыс. манатов) 1 Pasha Bank 952 040,30 2 Kapital Bank 748 099,90 3 Atabank 545 707,40 4 Bank Respublika 456 940,00 5 Azer-Turk Bank 299 877,60 6 Access Bank 282 616,20 7 ASB Bank 271 455,60 8 Rabitabank 228 431,00 9 MuganBank 175 929,60 10 TuranBank 156 167,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.