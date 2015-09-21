​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-10)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля по состоянию на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):
|№
|Банки
|Депозитный портфель
(тыс. манатов)
|1
|Pasha Bank
|952 040,30
|2
|Kapital Bank
|748 099,90
|3
|Atabank
|545 707,40
|4
|Bank Respublika
|456 940,00
|5
|Azer-Turk Bank
|299 877,60
|6
|Access Bank
|282 616,20
|7
|ASB Bank
|271 455,60
|8
|Rabitabank
|228 431,00
|9
|MuganBank
|175 929,60
|10
|TuranBank
|156 167,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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