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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитного портфеля

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля по состоянию на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

    Банки Депозитный портфель
    (тыс. манатов)
    1 Pasha Bank 952 040,30
    2 Kapital Bank 748 099,90
    3 Atabank 545 707,40
    4 Bank Respublika 456 940,00
    5 Azer-Turk Bank 299 877,60
    6 Access Bank 282 616,20
    7 ASB Bank 271 455,60
    8 Rabitabank 228 431,00
    9 MuganBank 175 929,60
    10 TuranBank 156 167,00

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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