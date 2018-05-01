Рэнкинг банков Азербайджана по объему централизованных обязательств - TOP-5

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 апреля 2018 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему требований ЦБА к коммерческим банкам (TOP-5):
|№
|Банки
|Обязательства перед ЦБА (тыс. манатов)
|1
|Nikoil Bank
|40 300
|2
|AG Bank
|40 000
|3
|Xalg Bank
|31 492
|4
|Bank VTB Azerbaijan
|29 998
|5
|Bank BTB
|27 681
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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