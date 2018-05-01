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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему централизованных обязательств - TOP-5

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 апреля 2018 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему требований ЦБА к коммерческим банкам (TOP-5):

    Банки Обязательства перед ЦБА (тыс. манатов)
    1 Nikoil Bank 40 300
    2 AG Bank 40 000
    3 Xalg Bank 31 492
    4 Bank VTB Azerbaijan 29 998
    5 Bank BTB 27 681

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report

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