Рэнкинг банков Азербайджана по объему централизованных обязательств (2017 год) - TOP-10

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 января 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему требований ЦБА к коммерческим банкам (TOП-10):

№ Банки Обязательства перед ЦБА (тыс. манатов) 1 Nikoil Bank 40 300 2 AG Bank 40 000 3 Xalg Bank 31 492 4 VTB Azerbaijan 30 000 5 Bank BTB 26 190 6 Atabank 20 000 7 Bank of Baku 20 000 8 Silkway Bank 17 500 9 Accessbank 10 000 10 Gunaybank 6 100

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