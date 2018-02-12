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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему централизованных обязательств (2017 год) - TOP-10

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по обязательствам перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 января 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему требований ЦБА к коммерческим банкам (TOП-10):

    Банки Обязательства перед ЦБА (тыс. манатов)
    1 Nikoil Bank 40 300
    2 AG Bank 40 000
    3 Xalg Bank 31 492
    4 VTB Azerbaijan 30 000
    5 Bank BTB 26 190
    6 Atabank 20 000
    7 Bank of Baku 20 000
    8 Silkway Bank 17 500
    9 Accessbank 10 000
    10 Gunaybank 6 100

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