Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитов до востребования

9 августа, 2017 13:50

https://report.az/storage/news/dc1cf10b95d38194d7f88c8cf87146c4/5e4c4251-c8db-4ddc-a467-785c03ec038e_292.jpg Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему бессрочных депозитов на 1 июля 2017 года. Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10): № Банки Бессрочные депозиты

(тыс. манатов) 1 PASHA Bank 1 444 410 2 Xalg Bank 259 058 3 Rabitabank 197 188 4 AFB Bank 135 884 5 ASB Bank 94 113 6 AG Bank 89 884 7 Atabank 65 092 8 Silkway Bank 63 276 9 Expressbank 56 665 10 Nikoil Bank 33 544 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.