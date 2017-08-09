Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему бессрочных депозитов на 1 июля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10):
|№
|Банки
|Бессрочные депозиты
(тыс. манатов)
|1
|PASHA Bank
|1 444 410
|2
|Xalg Bank
|259 058
|3
|Rabitabank
|197 188
|4
|AFB Bank
|135 884
|5
|ASB Bank
|94 113
|6
|AG Bank
|89 884
|7
|Atabank
|65 092
|8
|Silkway Bank
|63 276
|9
|Expressbank
|56 665
|10
|Nikoil Bank
|33 544
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости