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Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитов до востребования

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему бессрочных депозитов на 1 июля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10):

Банки Бессрочные депозиты
(тыс. манатов)
1 PASHA Bank 1 444 410
2 Xalg Bank 259 058
3 Rabitabank 197 188
4 AFB Bank 135 884
5 ASB Bank 94 113
6 AG Bank 89 884
7 Atabank 65 092
8 Silkway Bank 63 276
9 Expressbank 56 665
10 Nikoil Bank 33 544

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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