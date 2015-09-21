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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему бессрочных депозитов

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему бессрочных депозитов на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-5):

    Банки Бессрочные депозиты
    (тысяч манатов)
    1 Pasha Bank 708 145,70
    2 Access Bank 91 848,60
    3 ASB Bank 76 860,20
    4 Rabitabank 71 050,00
    5 Atabank 54 225,50

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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