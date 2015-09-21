​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-5)

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему бессрочных депозитов на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Бессрочные депозиты
(тысяч манатов)
|1
|Pasha Bank
|708 145,70
|2
|Access Bank
|91 848,60
|3
|ASB Bank
|76 860,20
|4
|Rabitabank
|71 050,00
|5
|Atabank
|54 225,50
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости