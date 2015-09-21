​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-5)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему бессрочных депозитов на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-5):

№ Банки Бессрочные депозиты

(тысяч манатов) 1 Pasha Bank 708 145,70 2 Access Bank 91 848,60 3 ASB Bank 76 860,20 4 Rabitabank 71 050,00 5 Atabank 54 225,50

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.