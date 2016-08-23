Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-5)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по портфелю бессрочных (до востребования) депозитов на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-5):

№ Банки Бессрочные депозиты (тыс. манатов) 1 PASHA Bank 802 249,10 2 AGBank 161 99,96 3 YapiKredi Bank Azerbaijan 121 579,00 4 Rabitabank 103 296,00 5 AFB Bank 83 640,32

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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