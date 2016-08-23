Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-5)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по портфелю бессрочных (до востребования) депозитов на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Бессрочные депозиты (тыс. манатов)
|1
|PASHA Bank
|802 249,10
|2
|AGBank
|161 99,96
|3
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|121 579,00
|4
|Rabitabank
|103 296,00
|5
|AFB Bank
|83 640,32
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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