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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему бессрочных депозитов

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по портфелю бессрочных (до востребования) депозитов на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-5):

    Банки Бессрочные депозиты (тыс. манатов)
    1 PASHA Bank 802 249,10
    2 AGBank 161 99,96
    3 YapiKredi Bank Azerbaijan 121 579,00
    4 Rabitabank 103 296,00
    5 AFB Bank 83 640,32

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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