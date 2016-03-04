​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов до востребования на 1 января 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10):

№ Банки Бессрочные депозиты

(тыс. манатов) 1 AFB Bank 111 599 2 Accessbank 107 259 3 Rabitabank 98 874 4 Turanbank 86 262 5 ASB Bank 58 393 6 Demirbank 33 369 7 Silkway Bank 31 037 8 Muganbank 29 501 9 Parabank 22 666 10 Expressbank 15 672

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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