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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитов до востребования

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов до востребования на 1 января 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10):

    Банки Бессрочные депозиты
    (тыс. манатов)
    1 AFB Bank 111 599
    2 Accessbank 107 259
    3 Rabitabank 98 874
    4 Turanbank 86 262
    5 ASB Bank 58 393
    6 Demirbank 33 369
    7 Silkway Bank 31 037
    8 Muganbank 29 501
    9 Parabank 22 666
    10 Expressbank 15 672

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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