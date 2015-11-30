​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов до востребования на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10):
|№
|Банки
|Бессрочные депозиты
(тыс. манатов)
|1
|Pasha Bank
|610 188
|2
|Turanbank
|123 597
|3
|ASB Bank
|68 764
|4
|Rabitabank
|60 602
|5
|SilkWaybank
|27 087
|6
|Demirbank
|22 246
|7
|Muganbank
|20 772
|8
|Zaminbank
|15 967
|9
|Expressbank
|12 002
|10
|Parabank
|10 911
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости