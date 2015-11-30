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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитов до востребования

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов до востребования на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10):

    Банки Бессрочные депозиты
    (тыс. манатов)
    1 Pasha Bank 610 188
    2 Turanbank 123 597
    3 ASB Bank 68 764
    4 Rabitabank 60 602
    5 SilkWaybank 27 087
    6 Demirbank 22 246
    7 Muganbank 20 772
    8 Zaminbank 15 967
    9 Expressbank 12 002
    10 Parabank 10 911

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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