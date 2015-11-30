​Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов до востребования на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10):

№ Банки Бессрочные депозиты

(тыс. манатов) 1 Pasha Bank 610 188 2 Turanbank 123 597 3 ASB Bank 68 764 4 Rabitabank 60 602 5 SilkWaybank 27 087 6 Demirbank 22 246 7 Muganbank 20 772 8 Zaminbank 15 967 9 Expressbank 12 002 10 Parabank 10 911

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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