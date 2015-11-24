​Рэнкинг банков Азербайджана по объему автокредитования (TOP-5)

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему автомобильного кредитования на 1 ноября 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему автомобильного кредитования (TOP-5):

№ Банки Автокредиты (тыс. манатов) 1 Parabank 21 096 2 Zaminbank 19 338 3 Rabitabank 10 094 4 Damirbank 4 875 5 Atrabank 2 651

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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