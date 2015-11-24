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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему автокредитования (TOP-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по объему автомобильного кредитования

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему автомобильного кредитования на 1 ноября 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему автомобильного кредитования (TOP-5):

    Банки Автокредиты (тыс. манатов)
    1 Parabank 21 096
    2 Zaminbank 19 338
    3 Rabitabank 10 094
    4 Damirbank 4 875
    5 Atrabank 2 651

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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