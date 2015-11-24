​Рэнкинг банков Азербайджана по объему автокредитования (TOP-5)

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему автомобильного кредитования на 1 ноября 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему автомобильного кредитования (TOP-5):
|№
|Банки
|Автокредиты (тыс. манатов)
|1
|Parabank
|21 096
|2
|Zaminbank
|19 338
|3
|Rabitabank
|10 094
|4
|Damirbank
|4 875
|5
|Atrabank
|2 651
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook