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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему автокредитов (TOP-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по объему автомобильного кредитования

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему автомобильного кредитования на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему автомобильного кредитования (TOP-5):

    Банки Автокредиты (тыс. манатов)
    1 NBC Bank 31 046,30
    2 ZaminBank 20 477,10
    3 Rabitabank 10 014,00
    4 Azer-Turk Bank 4 355,50
    5 ExpressBank 2 395,00

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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