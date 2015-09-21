​Рэнкинг банков Азербайджана по объему автокредитов (TOP-5)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему автомобильного кредитования на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему автомобильного кредитования (TOP-5):

№ Банки Автокредиты (тыс. манатов) 1 NBC Bank 31 046,30 2 ZaminBank 20 477,10 3 Rabitabank 10 014,00 4 Azer-Turk Bank 4 355,50 5 ExpressBank 2 395,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.