​Рэнкинг банков Азербайджана по объему автокредитов (TOP-5)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему автомобильного кредитования на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему автомобильного кредитования (TOP-5):
|№
|Банки
|Автокредиты (тыс. манатов)
|1
|NBC Bank
|31 046,30
|2
|ZaminBank
|20 477,10
|3
|Rabitabank
|10 014,00
|4
|Azer-Turk Bank
|4 355,50
|5
|ExpressBank
|2 395,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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