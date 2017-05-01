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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему активов (I квартал, 2017)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему активов

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):

    Банки Активы (тыс. манат)
    1 PASHA Bank 3 264 320
    2 Kapital Bank 3 132 313
    3 Xalg Bank 1 660 070
    4 Accessbank 993 814
    5 ASB Bank 949 376
    6 Bank Respublika 881 240
    7 Unibank 702 406
    8 Turanbank 538 885
    9 Demirbank 519 977
    10 AG Bank 505 752

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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