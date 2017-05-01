Рэнкинг банков Азербайджана по объему активов (I квартал, 2017)

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):
|№
|Банки
|Активы (тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|3 264 320
|2
|Kapital Bank
|3 132 313
|3
|Xalg Bank
|1 660 070
|4
|Accessbank
|993 814
|5
|ASB Bank
|949 376
|6
|Bank Respublika
|881 240
|7
|Unibank
|702 406
|8
|Turanbank
|538 885
|9
|Demirbank
|519 977
|10
|AG Bank
|505 752
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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