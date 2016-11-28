Рэнкинг банков Азербайджана по объему непроцентных доходов (TOП-10)

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных доходов за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных доходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные доходы (тыс. манат)
|1
|Kapital Bank
|87 800,40
|2
|PASHA Bank
|60 262,00
|3
|Unibank
|20 437,00
|4
|Bank of Baku
|20 218,00
|5
|Xalg Bank
|19 226,90
|6
|VTB Azerbaijan
|18 602,62
|7
|Accessbank
|15 927,90
|8
|Silkway Bank
|12 103,03
|9
|Nikoil Bank
|8 509,20
|10
|Demirbank
|7 558,19
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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