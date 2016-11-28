 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по объему непроцентных доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему непроцентных доходов

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных доходов за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных доходов (TOП-10):

    Банки Непроцентные доходы (тыс. манат)
    1 Kapital Bank 87 800,40
    2 PASHA Bank 60 262,00
    3 Unibank 20 437,00
    4 Bank of Baku 20 218,00
    5 Xalg Bank 19 226,90
    6 VTB Azerbaijan 18 602,62
    7 Accessbank 15 927,90
    8 Silkway Bank 12 103,03
    9 Nikoil Bank 8 509,20
    10 Demirbank 7 558,19

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi