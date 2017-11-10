Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по непроцентным расходам за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по непроцентным расходам (TOП-10):

№ Банки Непроцентные расходы (тыс. манат) 1 IBAR 120 254,00 2 Kapital Bank 107 055,00 3 PASHA Bank 51 789,00 4 Accessbank 49 861,00 5 Unibank 36 128,00 6 Xalg Bank 26 332,00 7 YapiKredi Bank Azerbaijan 24 502,00 8 AG Bank 23 357,00 9 Bank Respublika 23 190,00 10 Demirbank 22 159,00

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