Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по непроцентным расходам за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по непроцентным расходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы (тыс. манат)
|1
|IBAR
|120 254,00
|2
|Kapital Bank
|107 055,00
|3
|PASHA Bank
|51 789,00
|4
|Accessbank
|49 861,00
|5
|Unibank
|36 128,00
|6
|Xalg Bank
|26 332,00
|7
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|24 502,00
|8
|AG Bank
|23 357,00
|9
|Bank Respublika
|23 190,00
|10
|Demirbank
|22 159,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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