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    Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по непроцентным расходам за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по непроцентным расходам (TOП-10):

    Банки Непроцентные расходы (тыс. манат)
    1 IBAR 120 254,00
    2 Kapital Bank 107 055,00
    3 PASHA Bank 51 789,00
    4 Accessbank 49 861,00
    5 Unibank 36 128,00
    6 Xalg Bank 26 332,00
    7 YapiKredi Bank Azerbaijan 24 502,00
    8 AG Bank 23 357,00
    9 Bank Respublika 23 190,00
    10 Demirbank 22 159,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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