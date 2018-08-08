Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (январь-июнь, 2018) - TOP-10

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов за первое полугодие (TOP-10):

№ Банки Непроцентные расходы (тыс. манат) 1 Kapital Bank 75 441,00 2 IBAR 54 902,00 3 PASHA Bank 38 256,00 4 Bank of Baku 37 744,00 5 Accessbank 29 282,00 6 Unibank 28 343,00 7 Xalg Bank 19 312,09 8 Bank Respublika 18 202,00 9 AG Bank 17 718,54 10 Expressbank 16 382,00

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.