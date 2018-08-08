Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (январь-июнь, 2018) - TOP-10

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов за первое полугодие (TOP-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы (тыс. манат)
|1
|Kapital Bank
|75 441,00
|2
|IBAR
|54 902,00
|3
|PASHA Bank
|38 256,00
|4
|Bank of Baku
|37 744,00
|5
|Accessbank
|29 282,00
|6
|Unibank
|28 343,00
|7
|Xalg Bank
|19 312,09
|8
|Bank Respublika
|18 202,00
|9
|AG Bank
|17 718,54
|10
|Expressbank
|16 382,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости