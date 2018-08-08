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    Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (январь-июнь, 2018) - TOP-10

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов за первое полугодие (TOP-10):

    БанкиНепроцентные расходы (тыс. манат)
    1Kapital Bank75 441,00
    2IBAR54 902,00
    3PASHA Bank38 256,00
    4Bank of Baku37 744,00
    5Accessbank29 282,00
    6Unibank28 343,00
    7Xalg Bank19 312,09
    8Bank Respublika18 202,00
    9AG Bank17 718,54
    10Expressbank16 382,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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