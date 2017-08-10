Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-5):

№ Банки Непроцентные расходы (тыс. манатов) 1 Kapital Bank 72 005 2 PASHA Bank 36 423 3 Accessbank 33 705 4 Xalg Bank 17 461 5 AG Bank 16 614 6 Expressbank 15 074 7 Bank Respublika 14 986 8 YapiKredi Bank Azerbaijan 14 142 9 Rabitabank 12 429 10 Unibank 11 628

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