Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы (тыс. манатов)
|1
|Kapital Bank
|72 005
|2
|PASHA Bank
|36 423
|3
|Accessbank
|33 705
|4
|Xalg Bank
|17 461
|5
|AG Bank
|16 614
|6
|Expressbank
|15 074
|7
|Bank Respublika
|14 986
|8
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|14 142
|9
|Rabitabank
|12 429
|10
|Unibank
|11 628
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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