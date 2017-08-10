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    Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему непроцентных расходов

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-5):

    Банки Непроцентные расходы (тыс. манатов)
    1 Kapital Bank 72 005
    2 PASHA Bank 36 423
    3 Accessbank 33 705
    4 Xalg Bank 17 461
    5 AG Bank 16 614
    6 Expressbank 15 074
    7 Bank Respublika 14 986
    8 YapiKredi Bank Azerbaijan 14 142
    9 Rabitabank 12 429
    10 Unibank 11 628

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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