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    Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему непроцентных расходов

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных расходов (TOП-5):

    Банки Непроцентные расходы (тыс. манат)
    1 PASHA Bank 32 998,00
    2 YapiKredi Bank Azerbaijan 25 390,00
    3 Expressbank 11 692,00
    4 Turanbank 6 362,60
    5 AFB Bank 4 586,98

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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