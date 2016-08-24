Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-5)

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы (тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|32 998,00
|2
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|25 390,00
|3
|Expressbank
|11 692,00
|4
|Turanbank
|6 362,60
|5
|AFB Bank
|4 586,98
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости