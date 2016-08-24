Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-5)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных расходов (TOП-5):

№ Банки Непроцентные расходы (тыс. манат) 1 PASHA Bank 32 998,00 2 YapiKredi Bank Azerbaijan 25 390,00 3 Expressbank 11 692,00 4 Turanbank 6 362,60 5 AFB Bank 4 586,98

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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