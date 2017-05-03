Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов в первом квартале 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по непроцентным расходам (TOП-10):

№ Банки Непроцентные расходы (тыс. манатов) 1 Kapital Bank 34 707 2 Accessbank 17 396 3 PASHA Bank 11 572 3 Unibank 11 508 4 AG Bank 8 479 5 Demirbank 7 792 6 Xalg Bank 7 631 7 Bank Respublika 7 050 8 YapiKredi Bank Azerbaijan 6 955 9 Expressbank 6 173 10 Silkway Bank 5 485

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.