Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов в первом квартале 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по непроцентным расходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы (тыс. манатов)
|1
|Kapital Bank
|34 707
|2
|Accessbank
|17 396
|3
|PASHA Bank
|11 572
|3
|Unibank
|11 508
|4
|AG Bank
|8 479
|5
|Demirbank
|7 792
|6
|Xalg Bank
|7 631
|7
|Bank Respublika
|7 050
|8
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|6 955
|9
|Expressbank
|6 173
|10
|Silkway Bank
|5 485
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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