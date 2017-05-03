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    Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему непроцентных расходов

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов в первом квартале 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по непроцентным расходам (TOП-10):

    Банки Непроцентные расходы (тыс. манатов)
    1 Kapital Bank 34 707
    2 Accessbank 17 396
    3 PASHA Bank 11 572
    3 Unibank 11 508
    4 AG Bank 8 479
    5 Demirbank 7 792
    6 Xalg Bank 7 631
    7 Bank Respublika 7 050
    8 YapiKredi Bank Azerbaijan 6 955
    9 Expressbank 6 173
    10 Silkway Bank 5 485

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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