Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (01.04.2019)

10 мая, 2019 14:22

https://report.az/storage/news/000e48f9d56d837072844c922a6dce71/d6b88ba0-7a59-48cb-ad52-d041f89a77dd_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных расходов (TOП-5): № Банки Непроцентные расходы (тыс. манатов) 1 Capital Bank 46 335 2 IBAR 29 481 3 PASHA Bank 15 825 4 Access Bank 15 241 5 Unibank 14 996 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.