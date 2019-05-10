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Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных расходов (TOП-5):

Банки Непроцентные расходы (тыс. манатов)
1 Capital Bank 46 335
2 IBAR 29 481
3 PASHA Bank 15 825
4 Access Bank 15 241
5 Unibank 14 996

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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