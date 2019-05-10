​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы (тыс. манатов)
|1
|Capital Bank
|46 335
|2
|IBAR
|29 481
|3
|PASHA Bank
|15 825
|4
|Access Bank
|15 241
|5
|Unibank
|14 996
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости