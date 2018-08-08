Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным доходам (январь-июнь, 2018) - TOP-10

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных доходов за январь-июнь 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных доходов за первое полугодие (TOP-10):

№ Банки Непроцентные доходы (тыс. манат) 1 Kapital Bank 70 575,00 2 IBAR 52 489,00 3 AG Bank 14 099,02 4 PASHA Bank 13 162,00 5 Bank Respublika 11 469,00 6 Silkway Bank 10 139,00 7 Unibank 9 243,00 8 YapiKredi Bank Azerbaijan 8 493,00 9 Muganbank 7 470,58 10 Expressbank 5 423,00

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