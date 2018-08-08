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    Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным доходам (январь-июнь, 2018) - TOP-10

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных доходов за январь-июнь 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных доходов за первое полугодие (TOP-10):

    БанкиНепроцентные доходы (тыс. манат)
    1Kapital Bank70 575,00
    2IBAR52 489,00
    3AG Bank14 099,02
    4PASHA Bank13 162,00
    5Bank Respublika11 469,00
    6Silkway Bank10 139,00
    7Unibank9 243,00
    8YapiKredi Bank Azerbaijan8 493,00
    9Muganbank7 470,58
    10Expressbank5 423,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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