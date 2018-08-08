Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным доходам (январь-июнь, 2018) - TOP-10

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных доходов за январь-июнь 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных доходов за первое полугодие (TOP-10):
|№
|Банки
|Непроцентные доходы (тыс. манат)
|1
|Kapital Bank
|70 575,00
|2
|IBAR
|52 489,00
|3
|AG Bank
|14 099,02
|4
|PASHA Bank
|13 162,00
|5
|Bank Respublika
|11 469,00
|6
|Silkway Bank
|10 139,00
|7
|Unibank
|9 243,00
|8
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|8 493,00
|9
|Muganbank
|7 470,58
|10
|Expressbank
|5 423,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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