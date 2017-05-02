Рэнкинг банков Азербайджана по манатным депозитам (TOП-5)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в национальной валюте на 1 апреля 2017 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных депозитов (TOП-5):

№ Банки Депозиты в национальной валюте

(тыс. манат) 1 Xalg Bank 331 815 2 Unibank 109 298 3 Nikoil Bank 52 048 4 Rabitabank 47 187 5 Demirbank 36 949

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