Рэнкинг банков Азербайджана по манатным депозитам (TOП-5)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в национальной валюте на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных депозитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Депозиты в национальной валюте
(тыс. манат)
|1
|Xalg Bank
|331 815
|2
|Unibank
|109 298
|3
|Nikoil Bank
|52 048
|4
|Rabitabank
|47 187
|5
|Demirbank
|36 949
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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