 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по манатным депозитам (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитов в национальной валюте

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитов в национальной валюте на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему манатных депозитов (TOП-5):

    Банки Депозиты в национальной валюте
    (тыс. манат)
    1 Xalg Bank 331 815
    2 Unibank 109 298
    3 Nikoil Bank 52 048
    4 Rabitabank 47 187
    5 Demirbank 36 949

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi