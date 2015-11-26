​Рэнкинг банков Азербайджана по кредитованию финансовых организаций (TOП-5)

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитования финансовых организаций на 1 ноября 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитования финансовых организаций (TOП-5):
|№
|Банки
|Объем кредитов (тыс. манатов)
|1
|Bank Melli İran-Baku
|38 771
|2
|Pasha Bank
|37 988
|3
|Bank of Baku
|12 334
|4
|ASB Bank
|10 480
|5
|Rabitabank
|9 843
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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