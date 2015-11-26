 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по кредитованию финансовых организаций (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему кредитования финансовых организаций

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитования финансовых организаций на 1 ноября 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитования финансовых организаций (TOП-5):

      Банки Объем кредитов (тыс. манатов)
      1Bank Melli İran-Baku38 771
      2Pasha Bank37 988
      3Bank of Baku12 334
      4ASB Bank10 480
      5Rabitabank9 843

      * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

      ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

      Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

      Последние

      Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

      Все новости


      Orphus sistemi