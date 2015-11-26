​Рэнкинг банков Азербайджана по кредитованию финансовых организаций (TOП-5)

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитования финансовых организаций на 1 ноября 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитования финансовых организаций (TOП-5):

№ Банки Объем кредитов (тыс. манатов) 1 Bank Melli İran-Baku 38 771 2 Pasha Bank 37 988 3 Bank of Baku 12 334 4 ASB Bank 10 480 5 Rabitabank 9 843

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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