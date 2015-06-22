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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по кредитованию финансовых организаций (TOП-5)

    Агенство Report подготовило рэнкинг банков по объему кредитования финансовых организаций на 1 апреля 2015 года

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитования финансовых организаций на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитования финансовых организаций (TOП-5):

    Банки Объем кредитов (тыс. манатов)
    1 Bank Melli İran-Bakı 35 250,00
    2 NBC Bank 13 900,00
    3 Rabitabank 10 221,00
    4 Expressbank 8 917,00
    5 Zaminbank 8 388,00

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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