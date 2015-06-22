​Рэнкинг банков Азербайджана по кредитованию финансовых организаций (TOП-5)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитования финансовых организаций на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитования финансовых организаций (TOП-5):
|№
|Банки
|Объем кредитов (тыс. манатов)
|1
|Bank Melli İran-Bakı
|35 250,00
|2
|NBC Bank
|13 900,00
|3
|Rabitabank
|10 221,00
|4
|Expressbank
|8 917,00
|5
|Zaminbank
|8 388,00
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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