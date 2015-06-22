​Рэнкинг банков Азербайджана по кредитованию финансовых организаций (TOП-5)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитования финансовых организаций на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитования финансовых организаций (TOП-5):

№ Банки Объем кредитов ( тыс. манатов) 1 Bank Melli İran-Bakı 35 250,00 2 NBC Bank 13 900,00 3 Rabitabank 10 221,00 4 Expressbank 8 917,00 5 Zaminbank 8 388,00

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