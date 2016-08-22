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    Рэнкинг банков Азербайджана по кредитному портфелю (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему кредитного портфеля

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитного портфеля на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитного портфеля (TOП-5):

    Банки Кредитный портфель (тыс. манат)
    1 Kapital Bank 1 180 736,13
    2 PASHA Bank 730 637,99
    3 Atabank 420 149,80
    4 Demirbank 389 962,07
    5 Silkway Bank 346 257,62

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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