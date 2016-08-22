Рэнкинг банков Азербайджана по кредитному портфелю (TOП-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитного портфеля на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитного портфеля (TOП-5):
|№
|Банки
|Кредитный портфель (тыс. манат)
|1
|Kapital Bank
|1 180 736,13
|2
|PASHA Bank
|730 637,99
|3
|Atabank
|420 149,80
|4
|Demirbank
|389 962,07
|5
|Silkway Bank
|346 257,62
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook