Рэнкинг банков Азербайджана по кредитному портфелю (TOП-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитного портфеля на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитного портфеля (TOП-5):

№ Банки Кредитный портфель (тыс. манат) 1 Kapital Bank 1 180 736,13 2 PASHA Bank 730 637,99 3 Atabank 420 149,80 4 Demirbank 389 962,07 5 Silkway Bank 346 257,62

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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