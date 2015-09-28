​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству POS-терминалов (ТОП-5)

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству POS-терминалов по состоянию на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по количеству POS-терминалов(TOП-5):

№ Банки POS-терминалы 1 Atabank 19 031 2 ExpressBank 7 578 3 ZaminBank 1 891 4 MuganBank 659 5 Rabitabank 418

. *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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