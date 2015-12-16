​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству пластиковых карт (ТОП-5)

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству активных пластиковых карт по состоянию на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по количеству активных пластиковых карт (TOП-5):

№ Банки Активные пластиковые карты (ед.) 1 Express Bank 60 167 2 Demirbank 50 489 3 Zamin Bank 28 519 4 Rabitabank 26 207 5 Muganbank 23 370

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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