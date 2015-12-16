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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству пластиковых карт (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по количеству активных пластиковых карт

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству активных пластиковых карт по состоянию на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по количеству активных пластиковых карт (TOП-5):

    Банки Активные пластиковые карты (ед.)
    1 Express Bank 60 167
    2 Demirbank 50 489
    3 Zamin Bank 28 519
    4 Rabitabank 26 207
    5 Muganbank 23 370

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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