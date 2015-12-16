​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству пластиковых карт (ТОП-5)

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству активных пластиковых карт по состоянию на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по количеству активных пластиковых карт (TOП-5):
|№
|Банки
|Активные пластиковые карты (ед.)
|1
|Express Bank
|60 167
|2
|Demirbank
|50 489
|3
|Zamin Bank
|28 519
|4
|Rabitabank
|26 207
|5
|Muganbank
|23 370
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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