​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству пластиковых карт (ТОП-5)

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству активных пластиковых карт по состоянию на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по количеству активных пластиковых карт (TOП-5):
|№
|Банки
|Активные пластиковые карты
|1
|Kapital Bank
|3 000 000
|2
|ExpressBank
|58 356
|3
|Access Bank
|42 318
|4
|ZaminBank
|29 126
|5
|Rabitabank
|25 749
. *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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