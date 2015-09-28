​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству пластиковых карт (ТОП-5)

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству активных пластиковых карт по состоянию на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по количеству активных пластиковых карт (TOП-5):

№ Банки Активные пластиковые карты 1 Kapital Bank 3 000 000 2 ExpressBank 58 356 3 Access Bank 42 318 4 ZaminBank 29 126 5 Rabitabank 25 749

. *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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