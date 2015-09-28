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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству пластиковых карт (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по количеству активных пластиковых карт

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству активных пластиковых карт по состоянию на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по количеству активных пластиковых карт (TOП-5):

    Банки Активные пластиковые карты
    1 Kapital Bank 3 000 000
    2 ExpressBank 58 356
    3 Access Bank 42 318
    4 ZaminBank 29 126
    5 Rabitabank 25 749

    . *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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